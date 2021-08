'Avvenire' green pass in chiesa solo se norma per attività collettive

Secondo quanto riporta il quotidiano 'Avvenire', la Chiesa sarebbe pronta ad accettare, se venisse richiestoIl giornale di ispirazione cattolica così afferma rispondendo all'intervento di un lettore, che critica la linea dell' 'Avvenire' in merito alla necessità di procedere con le vaccinazioni e l'introduzione del meccanismo di controllo. Il direttore Marco Tarquinio dice di non augurarsi certo che si concretizzi una necessità di questo genere, ma che comunque nessuno alzerebbe un dito per protestare.'Se la presentazione della Certificazione verde diventasse la norma per poter partecipare a ogni tipo di attività collettiva, se ne prenderebbe atto', sottolinea,. Gia' ora le Chiese sono forse gli unici luoghi dove si rivaleggia con gli ospedali per rispettare tutte, ma proprio tutte, le misure di profilassi anti-Covid stabilite. E' bello che nei luoghi di cura del corpo e dove si curano le anime si agisca con analogo scrupolo. E che chi ci opera sia larghissimamente vaccinato'.