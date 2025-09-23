La dottoressa Micaela Piccoli eletta presidente della Società Italiana di Chirurgia Endoscopica
E' la prima donna in Italia a ricoprire questa carica. La nomina è avvenuta nel corso del Congresso di Firenze
«Desidero anzitutto fare i più vivi complimenti, miei personali e di tutta la Direzione – ha commentato l’Ing. Luca Baldino, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena – alla dottoressa Piccoli e alla dottoressa Pecchini per la nomina. In questi anni il numero delle donne nelle professioni medica e chirurgica è molto aumentato e oggi le donne costituiscono una parte importantissima della struttura portante della Sanità pubblica.
«Sono davvero onorata di essere stata chiamata a presiedere questa società scientifica – ha commentato la dottoressa Micaela Piccoli - che si sta dimostrando moderna nell’attenzione non solo al “gender equality” ma soprattutto alla formazione dei giovani alle nuove tecnologie che negli ultimi anni stanno imponendo cambiamenti memorabili. È un momento di grande importanza per me, ovviamente, ma per tutte le mie colleghe perché finalmente, anche in Italia, una donna ha raggiunto il massimo livello di un’importante Società scientifica. Entro nel consiglio direttivo come presidente eletto ed affiancherò in questi due anni il presidente in carica il professor Gabriele Anania ed il past president Diego Cuccurullo da cui poter apprendere nel migliore dei modi come procedere nei due anni successivi. Il consiglio direttivo vede altre due donne all’interno di cui una una mia collaboratrice la dottoressa Francesca Pecchini e tanti altri prestigiosi colleghi e amici.
La SICE - Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie è nata dall’unificazione di tre società di chirurgia mini-invasiva: l’Associazione Italiana di Chirurgia Celioscopica (A.I.C.C.), la Società Italiana di Chirurgia Laparoscopica d’Urgenza e la Società Italiana di Chirurgia Endo-Laparoscopica e Mini-Invasiva. Partecipa con un ruolo primario nell’ambito della Eaes – European Association for Endoscopic Surgery. Accreditata al Ministero per stilare nuove linee guida raccoglie oltre 700 iscritti ed è la terza più numerosa in Italia. La mission di SICE è la diffusione della chirurgia mini-invasiva laparoscopica e robotica e delle nuove tecnologie in Italia e la formazione dei giovani chirurghi, fornendo loro la possibilità di concorrere alla fellowship ed a tutte le attività di training sponsorizzate dalla Eaes.
«Sono Socio SICE dal 1997 – ha concluso la dottoressa Piccoli – e ho già avuto l’onore di fare parte del Consiglio Direttivo della Società nei bienni 2006 - 2009 e 2009- 2012 e da sempre condivido con SICE lo spirito di innovazione e di attenzione alle nuove tecnologie. Durante la mia vita professionale ho consolidato, sempre di più, la passione per la chirurgia mininvasiva, prima laparoscopica poi robotica e per tutte le nuove tecnologie che il progresso ci consente di applicare in ambito chirurgico, puntando al miglioramento dei risultati clinici e della gestione del paziente.
