Dig Festival, 150mila euro di soldi pubblici: 100mila dal Comune di Modena, 50mila dalla Regione

Lo ha detto il giornalista Alberto Nerazzini, direttore di Dig Festival, in risposta all'unica domanda da noi posta, dopo 90 minuti di conferenza stampa con solo intervento di organizzatori, sponsor e amministrazione comunale, sulle motivazioni del finanziamento e la trasparenza della spesa