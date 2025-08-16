La Giunta Comunale di Modena ha deliberato un contributo straordinario di 100.000 euro a favore dell’Associazione DIG – Documentari Inchieste Giornalismo – per l’edizione 2025 del DIG Festival, in programma dal 24 al 28 settembre. Si tratta di un intervento significativo che, da solo, assorbe quasi un terzo delle risorse messe a disposizione dalla Fondazione di Modena per il progetto “Modena Città dei Festival”, pari complessivamente a 352.000 euro.
D questi 100.000 euro la metà sono messi a disposizione in anticipo alla presentazione del programma. Oltre al contributo economico diretto, il Comune ha concesso il patrocinio, l’uso gratuito degli spazi comunali e l’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale per le iniziative all’aperto.
La delibera è stata approvata all’unanimità dalla Giunta comunale. Nello stesso documento anche l'approvazione del finanziamento alla manifestazione Mutina Boica, inserita anch'essa nel programma della città di Modena Città dei Festival. ma per 8000 euro. Quasi un nulla rispetto al maxi finanziamento per DIG.
Comune di Modena: maxi finanziamento da 100.000 euro al DIG Festival
Al Festival 'Documentari Inchieste Giornalismo' in programma dal 24 al 27 settembre.
