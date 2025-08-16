Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Comune di Modena: maxi finanziamento da 100.000 euro al DIG Festival

Al Festival 'Documentari Inchieste Giornalismo' in programma dal 24 al 27 settembre.

La Giunta Comunale di Modena ha deliberato un contributo straordinario di 100.000 euro a favore dell’Associazione DIG – Documentari Inchieste Giornalismo – per l’edizione 2025 del DIG Festival, in programma dal 24 al 28 settembre. Si tratta di un intervento significativo che, da solo, assorbe quasi un terzo delle risorse messe a disposizione dalla Fondazione di Modena per il progetto “Modena Città dei Festival”, pari complessivamente a 352.000 euro.
D questi 100.000 euro la metà sono messi a disposizione in anticipo alla presentazione del programma. Oltre al contributo economico diretto, il Comune ha concesso il patrocinio, l’uso gratuito degli spazi comunali e l’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale per le iniziative all’aperto.
La delibera è stata approvata all’unanimità dalla Giunta comunale. Nello stesso documento anche l'approvazione del finanziamento alla manifestazione Mutina Boica, inserita anch'essa nel programma della città di Modena Città dei Festival. ma per 8000 euro. Quasi un nulla rispetto al maxi finanziamento per DIG.

Fatture del 2016 mai pagate: il Comune deve, e paga, 20.800 euro di interessi passivi

Affitti passivi Comune Modena: via Santi problema non risolto, anzi aumentato

Centri socioriabilitativi comunali: nuove rette basate sull’Isee dopo la bocciatura del vecchio regolamento

Torna la trasparenza: atti del Comune di Modena nuovamente tutti visibili

La delibera sulla tariffa puntuale non subito esecutiva: smacco politico per la maggioranza

Rifiuti Modena: sui cittadini modenesi 8,2 milioni di euro in più per rimediare a disservizi e modifiche al sistema

Dopo lo scandalo Amo scoppia il caso partecipate in Emilia Romagna: 'Basta, serve trasparenza'

Scandalo Amo, ora Forza Italia con Platis fa sul serio e va in Procura. Focus su contanti e bancomat di Reggianini

Scandalo Amo, il Comune di Modena ufficializza la cacciata di Berselli: al suo posto Bolondi

Modena, stangata affitti universitari, Udu: 'Pura speculazione'

Bosi (Alternativa popolare): 'Taglio alberi via Vedriani, nessuna risposta dall'assessore'

'Carenza di medici? Ausl Modena persevera nell’incoerenza e piange per il problema che crea'

