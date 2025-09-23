Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, il sindaco festeggia i cento anni di Rosa

Modena, il sindaco festeggia i cento anni di Rosa

Mezzetti al circolo Vivere Insieme di via Panni festeggia con amici e parenti nel giorno del compleanno della signora Colombini

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Il sindaco Massimo Mezzetti ha portato gli auguri e l'omaggio del Comune alla signora Rosa Colombini che ha compiuto 100 anni.
I festeggiamenti sono stati organizzati nel circolo 'Vivere Insieme' di via Panni, all'ingresso del parco Amendola, abituale luogo di svago per Rosa che ogni giorno va a giocare a carte.
Circondata dall'affetto dei parenti e degli amici, la signora Colombini ha ricevuto la medaglia con l'effigie della Bonissima e la lettera di congratulazioni firmata dal sindaco.

 

Originaria di Castelvetro e ottava di nove fratelli, Rosa ha sempre lavorato - prima nei campi e poi come lavorante a domicilio e operaia-. Con il marito e la famiglia ha vissuto alla Madonnina dove ha aperto una lavanderia in via Bernardino Cervi.
Amante del ballo e della musica, proprio ieri nel giorno del suo compleanno -lunedì 22 settembre- le è scaduto l'ultimo rinnovo della patente. Un segno inequivocabile dell'ottima forma, sia del fisico che dello spirito, di cui Rosa gode al traguardo del secolo.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Non solo Gaza: dalla Palestina all'Ucraina, fino al Sudan. Tutte guerre ugualmente esecrabili

Non solo Gaza: dalla Palestina all'Ucraina, fino al Sudan. Tutte guerre ugualmente esecrabili

Modena, scoperto con 1,6 chili di hashish: arrestato marocchino

Modena, scoperto con 1,6 chili di hashish: arrestato marocchino

Droga e sesso tra i bivacchi abusivi alla Crocetta

Droga e sesso tra i bivacchi abusivi alla Crocetta

Modena, festival Dig: il giornalismo scomodo va bene purchè non scomodi gli organizzatori

Modena, festival Dig: il giornalismo scomodo va bene purchè non scomodi gli organizzatori

Dig Festival, 150mila euro di soldi pubblici: 100mila dal Comune di Modena, 50mila dalla Regione

Dig Festival, 150mila euro di soldi pubblici: 100mila dal Comune di Modena, 50mila dalla Regione

Incendio Dsv, si attendono i rilievi Arpae sui danni ambientali

Incendio Dsv, si attendono i rilievi Arpae sui danni ambientali

Spazio ADV dedicata a Modena Città dei Festival
Articoli più Letti Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazione

Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazione

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti La dottoressa Micaela Piccoli eletta presidente della Società Italiana di Chirurgia Endoscopica

La dottoressa Micaela Piccoli eletta presidente della Società Italiana di Chirurgia Endoscopica

Dig, più soldi per tanti ospiti: ecco il programma da 150.000 euro pubblici

Dig, più soldi per tanti ospiti: ecco il programma da 150.000 euro pubblici

Bologna in tilt: manifestanti per Gaza bloccano la tangenziale

Bologna in tilt: manifestanti per Gaza bloccano la tangenziale

Ex Amcm, spaccio, degrado e bivacchi: qui è ancora terra di nessuno

Ex Amcm, spaccio, degrado e bivacchi: qui è ancora terra di nessuno