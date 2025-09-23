Modena, il sindaco festeggia i cento anni di Rosa

Il sindaco Massimo Mezzetti ha portato gli auguri e l'omaggio del Comune alla signora Rosa Colombini che ha compiuto 100 anni.

I festeggiamenti sono stati organizzati nel circolo 'Vivere Insieme' di via Panni, all'ingresso del parco Amendola, abituale luogo di svago per Rosa che ogni giorno va a giocare a carte.

Circondata dall'affetto dei parenti e degli amici, la signora Colombini ha ricevuto la medaglia con l'effigie della Bonissima e la lettera di congratulazioni firmata dal sindaco.



Originaria di Castelvetro e ottava di nove fratelli, Rosa ha sempre lavorato - prima nei campi e poi come lavorante a domicilio e operaia-. Con il marito e la famiglia ha vissuto alla Madonnina dove ha aperto una lavanderia in via Bernardino Cervi.Amante del ballo e della musica, proprio ieri nel giorno del suo compleanno -lunedì 22 settembre- le è scaduto l'ultimo rinnovo della patente. Un segno inequivocabile dell'ottima forma, sia del fisico che dello spirito, di cui Rosa gode al traguardo del secolo.