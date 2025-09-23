Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, scoperto con 1,6 chili di hashish: arrestato marocchino

Il Gip ha disposto nei confronti del 45enne gli arresti domiciliari

Nella notte del 17 settembre i Carabinieri di Modena hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo marocchino di 45 anni, residente in città, per spaccio di sostanze stupefacenti.
Durante un servizio sul territorio, i militari hanno notato l’uomo, alla guida della propria autovettura in via Canaletto Sud, effettuare una manovra repentina nel tentativo di eludere il controllo alla circolazione stradale, per poi abbandonare il veicolo, dandosi alla fuga a piedi.
Le immediate ricerche hanno consentito ai Carabinieri di individuarlo poco dopo nei pressi della sua abitazione, in possesso di una busta in cui sono stati rinvenuto venti panetti di hashish, per un peso complessivo di 1,6 chili, 60 grammi circa di cocaina già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e la pesatura delle sostanze, nonché la somma contante di 500 euro circa, ritenuta provento di attività illecita e pertanto sottoposta a sequestro.
Al termine dell’udienza di convalida che si è tenuta nella mattinata odierna, il Gip ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari all’interno della sua abitazione modenese.

