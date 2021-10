Avvocato muore a poche ore da terza dose vaccino: 'Nessun legame'

Sono stati celebrati ieri i funerali di Alberto Valenti, noto e apprezzato avvocato di Bolzano deceduto il 29 settembre improvvisamente mentre si trovava al lavoro nel suo studio in centro storico a Bolzano.Il suo decesso, come riporta la pagina Facebook del Tg regionale Rai di Bolzano, è avvenuto a poche ore dall'aver ricevuto la terza dose di vaccino contro il Covid riservata ai pazienti fragili.La procura di Bolzano aveva chiesto l'autopsia dalla quale è stata confermata la prima diagnosi dei sanitari: l'avvocato Valenti si sarebbe spento per un attacco cardiaco. 'L'emorragia polmonare riscontrata nell'esame autoptico non ha alcun legame con il vaccino' - ha concluso il medico legale.Valenti è stato presidente della Camera Penale di Bolzano e ha partecipato come relatore a numerosi eventi formativi a livello locale e nazionale. La Giunta dell’Unione Camere penali italiani aveva espresso 'profondo cordoglio per la perdita di un collega amato e stimato non solo nel Foro di Bolzano. Riferimento per i giovani, già Presidente della Camera Penale, con passione ha dedicato la sua vita alla professione e all’impegno associativo. Ai familiari e ai colleghi di Bolzano le condoglianze dei penalisti italiani'.