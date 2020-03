Baci, abbracci e microfoni passati di mano, che pasticcio in Regione

Baci, abbracci, strette di mano, pacche sulle spalle, interviste a distanze ravvicinate e microfoni passati di mano in mano. Da quelle dell'Assessore Donini (risultato poi positivo) e quelle dei giornalisti. In più occasioni, in una settimana, partendo dalla prima seduta di insediamento dell'assemblea legislativa, il 28 febbraio scorso, già all'interno di una decretata emergenza, all'interno del luogo dove le leggi regionali e decreti nascono e vengono approvati (compreso il primo relativo al Coronavirus, scritto in tandem con il governo che con l'emergenza diventata nazionale è diventato unico titolare), quelle stesse norme (o cosiddette buona prassi tese al prevenire e contrastare la diffusione del coronavorus), sono state disattese. Elementi tornati alla mente, con preoccupazione, alla notizia, giunta come un fulmine a ciel sereno in assemblea legislativa, che l'Assessore alla sanità Raffaele Donini, che proprio qualche ora prima si era passato un microfono a clip di mano in mano con i giornalisti intervenuti alla conferenza stampa per aggiornare sulla diffusione del virus, era risultato positivo al tampone, così come la neo-assessore Barbara Lori. Due assessori regionali, du cui uno alla sanità, colpiti dal contagio. Cosa che ha fatto sbottare, oltre a diversi giornalisti presenti all'incontro ravvicinato in sala stampa con Donini, dove non era stata adottata nessuna precauzione e più di un consigliere. 'Abbiamo avuto tutti contatti con loro' - afferma un eletto.

L'ex sindaco di Felino, new entry nella giunta di Stefano Bonaccini, e' stata trovata positiva al coronavirus insieme al 'vicino di banco' in giunta Raffaele Donini, risultato tra i contagiati. E la comunicazione arrivata a tutti i dipendenti dal direttore dell'assemblea Leonardo Draghetti ha per forza di cose riproposto il tema della seduta di Assemblea legislativa di venerdi' 28, gia' oggetto di un braccio di ferro tra il presidente della Regione Stefano Bonaccini e la ora ex presidente dell'Assemblea Simonetta Saliera, secondo la quale quella seduta in piena emergenza non era opportuna.



Perche' quel giorno, nella seduta a porte chiuse, a emergenza conclamata e con il decreto del 23 febbraio in vigore, è successo un po di tutto di ciò che non doveva succedere. Parecchi consiglieri di tutte le parti politiche si sono felicitati con Lori, Donini e altri. Bonaccini ha baciato e stretto la nuova presidente, che a sua volta ha stretto le mani a tutto il tavolo della presidenza. Nessuna remora, nessuna di quelle cautele richiamate dal governo a dalla stessa Regione. Come se quell'aula fosse zona franca, che in realtà non era. Tanto più nella buvette del parlamentino regionale, dove c'erano collaboratori, giornalisti, qualche 'sponsor' politico. Dove baci, abbracci e strette di mano, vista la rilevanza politica del momento, non sono mancati. Gli inviti a ridurre i contatti, emanati anche dalla Regione e spinti al punto da vietare l'accesso al pubblico, lì, paradossalmente, non erano conteplato. Un atteggiamento che è continuato nei giorni successivi nel modo in cui sono state gestite, a porte molto aperte, le conferenze stampa a distanza ravvicinata (pur essendo trasmesse in diretta via web) con gli assessori alla sanità Venturi e, negli ultimi giorni dopo il passaggio del 28 febbraio, del suo successore Donini. Protagonista ieri, immaginiamo non per sua volontà, di un gesto che fuori sarebbe stato condannato e quantomeno evitato. Il ripetuto e continuo passaggio di mano in mano, di un unico microfono, portato di volta in volta a pochi centimetri dalla bocca, tra lui e i giornalisti intervenuti. Una scena ricordata oggi con preoccupazione da molti presenti, una volta informati del contagio dell'assessore.



Ed anche alla luce di quanto successo ci sarebbe sul tavolo regionale l'ipotesi di rinviare anche la prossima seduta dell'assemblea. Una decisione che spettrà alla neo presidente valutare e decidere

Gi.Ga.