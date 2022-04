Bancarotta, Boris Becker condannato a 2 anni e 6 mesi di carcere

Per l'Alta Corte di Southwark il tedesco è colpevole d'aver nascosto ai creditori milioni di sterline del suo patrimonio e impegnato premi, trofei per coprire i debiti. Il vincitore di sei tornei del Grande Slam (tre Wimbledon, due Australian Open e uno Us Open) rischiava fino a 7 anni di carcere.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.