Belloni lascia la guida dei Servizi segreti, Meloni spiazzata

Poco prima di Natale, Belloni ha comunicato personalmente la sua intenzione di dimettersi alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante una riunione riservata alla quale era presente anche Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza con delega ai servizi.La notizia arriva come un colpo di scena, anticipando di diversi mesi la scadenza naturale del suo mandato, prevista per maggio.La decisione di Belloni, inaspettata anche per Meloni, arriva dopo una proroga di un anno decisa dalla premier stessa nel 2024. La richiesta di dimissioni anticipata era inizialmente prevista per la fine dell’anno, coincidente con la conclusione del suo incarico come sherpa del G7 per l’Italia. Tuttavia, dopo un confronto tra Belloni, Meloni e Mantovano, si è deciso di rimandare l’annuncio alla ripresa delle attività dopo l’Epifania, per ridurre l’impatto mediatico della notizia e garantire più tempo per scegliere il suo successore.Tra i nomi più quotati per la successione di Belloni, emerge quello di Bruno Valensise, attualmente direttore dell’Aisi e già vice al Dis. Tuttavia, questa nomina aprirebbe la questione della leadership dei servizi interni, necessitando di una nuova nomina anche in quel contesto.Foto Italpress