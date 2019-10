Bibbiano, il Vescovo: 'No alla strumentalizzazione, si ai bambini'

'Più che dividerci in posizioni e fazioni politiche, dobbiamo unirci nell'attenzione verso i bambini'Con le parole di Monsignor Massimo Camisasca vescovo di Reggio Emilia, il Vescovo di Modena Erio Castellucci ha chiuso il suo intervento al convegno 'Bibbiano e dintorni, organizzato da Idea Popolo e Libertà a Palazzo Europa a Modena. Evento che coglie il nome del libro Bibbiano e dintorni, di Maurizio Tortorella, presentato nella serataUn intervento strutturato, quello del Vescovo di Modena, in cinque no e ad un grande si: 'No alla strumentalizzazione politica del caso Bibbiano, no al discredito ideologico della famiglia tradizionale, no alla superficialità nei provvedimenti di allontanamento dalle loro famiglie naturali, no al discredito degli assistenti sociali e dei giudici ed operatori sanitari, no al discredito alle case famiglia e alle famiglie affidatarie, ma un grande si, appunto, ai bambini'.Gli unici capaci di unire le posizioni di una platea eterogenea fatta da famiglie affidatarie, politici, gestori di comunità, psicologi, genitori di bimbi allontanati. Con posizioni diverse, come quelle dei relatori sul palco, dove accusatori e difensori del sistema degli affidi emersi nella val d'Enza si sono confrontati anche con toni accesi. Una pluralità di posizioni che ha spinto il vescovo ad accettare l'invito a partecipare spiegando la sua scelta anche anche una punta di ironia. 'Ho accettato proprio per la presenza di una pluralità di posizioni, l'invito del senatore Giovanardi, così come avevo accettato anche quello alla festa dell'Unità, poi annullato per maltempo, non so anche se a causa delle preghiere di Giovanardi'Il vescovo, prima del suo intervento, ascolta casi ed esperienze raccontate da famiglie ed esperti. Tanti gli interventi e nel suo cerca di fare sintesi, richiamando la dottrina sociale della chiesaL'intervento del vescovo di Modena Erio Castellucci