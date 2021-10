Biserni (Asaps): 'Sentenza buca killer deve fare riflettere'

'Questa sentenza è un campanello di allarme che deve preoccupare chi ha la responsabilità della tenuta della strada. E' importante intanto perché dà soddisfazione alle vittime, ed è giusto, e poi perché in alcuni casi piccoli Comuni per una buca o per un tracciato non segnalato hanno dovuto pagare centinaia di migliaia di euro andando vicino al fallimento'. Lo afferma all'Adnkronos Giordano Biserni, presidente dell'Associazione sostenitori ed amici della polizia stradale (Asaps) dopo la condanna di due funzionari comunali di Roma per la morte, a causa di una buca, di un motociclista nel 2016. 'La strada, oltre ad essere un diritto di tutti, deve avere l'attenzione che merita in termini di sicurezza e viabilità - osserva Biserni -. La strada è stata per troppo tempo trascurata; lo vediamo rispetto alle gallerie e ai viadotti ma anche rispetto alle strade comunali di lunga e media percorrenza. Mi auguro che ora ci sia una svolta anche con i nuovi investimenti che verranno fatti grazie ai fondi europei. Questa sentenza deve far riflettere molti. Occorre fare attenzione perché con la legge sull'omicidio stradale si può incappare anche nella responsabilità penale personale'.