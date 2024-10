Bisogni educativi speciali: a Modena una giornata dedicata

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

All’incontro in programma martedì 8 ottobre dalle 9.00 alle 19.00 presso l'Aula Magna dell’IIS Corni, in Viale Leonardo da Vinci 300, saranno presenti Manuela Caraffi coordinatrice AID Emilia-Romagna e Vittorio Melotti presidente sezione AID di Modena.

Dopo i saluti Istituzionali sono previsti deversi panel di approfondimento: “Sport e disabilità: storie di resilienza, determinazione e successo” modera da Melissa Milani, Presidente CIP dell’Emilia-Romagna; “DSA e disabilità nella carriera scolastica” con Alessandra Landini, Dirigente Scolastica; “Disabilità e mondo del lavoro” moderato Giusi Presti, Ufficio di collocamento mirato di Modena; “Il servizio sociale e l’inserimento lavorativo: obiettivi e opportunità” con Isabella Manfredini referente Servizio Inserimenti Lavorativi ed Elena Annovi assistente sociale territoriale; “Orientamento al lavoro in ambito accademico” moderato da Giacomo Guaraldi delegato del Rettore alla Disabilità e ai DSA.

Nel pomeriggio è prevista la presentazione di atleti paralimpici modenesi introdotti da Elena Barbieri, USR-ER - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Modena Ufficio di Educazione Fisica e a seguire una serie di attività sportive integrate per le classi delle scuole secondarie a cura di USR-ER Ufficio VIII UAT Modena, CIP Insieme si può e Sportmore.





Infine, si parlerà anche di “DSA e intelligenza artificiale” con Vittorio Melotti, Presidente AID Modena e ci sarà anche la testimonianze di Andrea Elodie Moretti regista di Policardia Teatro che porterà in scena anche il suo spettacolo teatrale “ Sono come sono”. L'iniziativa è aperta a docenti, studenti, tecnici e genitori. La partecipazione è gratuita.



VIVERE LA DISLESSIA A CASA, A SCUOLA, AL LAVORO



L’incontro rientra nel calendario delle iniziative che anticipano il XVIII Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana Dislessia: 'Vivere la dislessia a casa, a scuola, al lavoro. Confronti, testimonianze, punti di vista nella società di oggi' in programma sabato 12 ottobre in presenza presso la Biblioteca San Domenico a Bologna, che in diretta streaming.

Una giornata ricca di momenti di riflessione e condivisione, con oltre 40 relatori tra studenti e lavoratori con DSA, docenti, genitori, professionisti socio-sanitari, rappresentanti del mondo delle imprese.

Tra gli ospiti anche tre testimonial d'eccezione: la conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu, lo street artist Marco Abrate, in arte Rebor, vincitore del primo premio nella categoria street art alla biennale di Venezia 2022, e il giovane attore Liam Nicolosi, uno dei protagonisti della serie TV “Di4ri”.



Per partecipare, sia in presenza sia da remoto, è richiesta iscrizione, compilando i moduli presenti sul sito www.aiditalia.org.

Programma completo qui: https://www.aiditalia.org/eventi/xviii-congresso-nazionale-aid-vivere-la-dislessia-a-casa-a-scuola-al-lavoro

Per info sull’evento: congresso@aiditalia.org