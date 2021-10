Blitz no mask a scuole e policlinico: 3 indagati

Resistenza, istigazione a delinquere, interruzione di pubblico servizio. Sono le accuse nei confronti di tre persone accusate delle irruzioni, nei mesi scorsi, al policlinico e in alcune scuole della città. Senza mascherina e contro la vaccinazione di massa. Dopo avere raccolto diversi elementi sui fatti contestati la Procura ha così deciso di procedere nei confronti dei tre. Per uno di loro si è aggiunto anche il reato di violazione della privacy considerando che le riprese filmate dallo stesso nel corso delle incursioni riportavano i volti di persone. Elemento ancora più particolare nel momento che in un caso si trattava del Pronto Soccorso del Policlinico di Modena.

