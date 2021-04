Blitz No mask al GrandEmilia: 'Tossiscono e sputano vicino alle casse'

Allarme 'no-mask' in diversi supermercati di Modena e dintorni. L'ultimo episodio risale a domenica scorsa, quando un gruppo di persone, tutte senza mascherina, si è recato alla Coop del centro commerciale GrandeEmilia creando disagio e scompiglio alle casse del punto vendita. Mischiandosi tra i clienti, alcuni 'attivisti' si sarebbero avvicinati provocando e disturbando le cassiere. Come se non bastasse, avrebbero addirittura cominciato 'a tossire e a sputacchiare, senza rispettare una sola norma di sicurezza che, in realtà, sarebbe anche una semplice norma di buona educazione'. Segnala tutto la Filcams-Cgil di Modena, anche con qualche critica: 'Domenica scorsa - denuncia il sindacato in una nota - i lavoratori del centro commerciale hanno richiesto tempestivamente l'intervento delle Forze dell'ordine, che si sono però limitate a fare controlli dall'esterno del centro commerciale senza intervenire all'interno. Non vogliamo discutere quale sia il modo in cui le Forze dell'ordine debbano operare, ma riteniamo che tale modalità d'intervento - rimarca la Filcams - sia assolutamente insufficiente e non funzionale, così come crediamo che il Governo abbia commesso un grave errore a non proseguire nelle norme restrittive sui supermercati che sono state imposte durante il primo lockdown'. La segnalazione è arrivata dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) di Coop, che hanno parlato di episodi 'ripetuti per due o tre volte in poche settimane' solo nei punti vendita della cooperativa. Tutto il sindacato, così, invita ora le istituzioni 'a porre rimedio al caos che regna nella grande distribuzione e a non avere tolleranza di alcun tipo con chi, ritenendo di esprimere così la propria libertà di pensiero, si sente autorizzato a ledere la salute e la dignità di lavoratrici e lavoratori'.