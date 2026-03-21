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Bologna: quasi tutti strappati i manifesti su bigenitorialità e padri separati

Bologna: quasi tutti strappati i manifesti su bigenitorialità e padri separati

La campagna dell'associazione Genitori Sottratti oggetto di un nuovo attacco. Indignazione

2 minuti di lettura
Alcuni mesi fa la campagna affissioni sulla una 'violenza che non ha genere' era stato oggetto anche della presa di posizione dell'amministrazione comunale, oggi sono i manifesti della stessa associazione genitori sottratti sui diritti dei padri separati, oggetto di una campagna di affissione ad essere oggetto di un attacco violento di gruppi organizzati che in diverse vie di Bologna già poche ore dalla scissione, concomitante con il 19 marzo festa del papà si sono organizzati per danneggiare, imbrattare o strappare.

La campagna Genitori Sottratti a Bologna è stata lanciata in occasione della Festa del Papà. L’associazione, attiva da anni, si occupa di famiglie coinvolte in separazioni conflittuali e della tutela del rapporto tra figli e genitori. Attraverso le affissioni in città, l’iniziativa punta a portare l’attenzione su alcuni aspetti delle separazioni in Italia. Tra questi, il tema dell’affido condiviso e dei tempi di permanenza dei figli con i genitori, e più in generale della bigenitorialità, o di una genitorialità difficile da esercitare pienamente nelle condizioni in cui si trovano gli uomini padri dopo la separazione.
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Inoltre un altro tema toccato dall'associazione ma sempre più diffuso nel dibattito, è quello del conflitto che spesso porta, nella fase di separazione, ad accuse anche gravi nei confronti di uomini, e che in grandi percentuali si dimostrano infondate alla prova dei tribunali; accuse che allo stesso tempo portano conseguenze pesantissime nei confronti degli uomini accusati, a partire dalle restrizioni alla libertà personae e alla perdita di contatto con i figli.

'Negli ultimi anni la Magistratura ha spesso assunto posizioni dal forte impatto mediatico, in un clima in cui una parte dell’opinione pubblica – quella più incline a sostenere esclusivamente la figura della donna come vittima – ha trovato ampio spazio sia sui media sia nelle aule dei tribunali.
La politica, da sinistra a destra passando per il centro, ha cavalcato questa narrazione colpevolista nei confronti dell’uomo, spesso rappresentato come violento o potenzialmente assassino. In questo contesto, anche le frange più radicali del femminismo hanno ottenuto una visibilità significativa, alimentando una cultura giustizialista che non lascia spazio alla complessità delle situazioni familiari.
Oggi, però, la misura è colma. Gli atti di vandalismo contro i manifesti a favore dei papà separati a Bologna sono un segnale preoccupante di intolleranza verso l’informazione e verso chi prova a raccontare una realtà diversa da quella dominante.
È necessario reagire con determinazione e con una forte azione simbolica per far capire che stiamo imboccando una strada sbagliata.
Siamo presenti, siamo consapevoli e siamo pronti – finalmente – a difenderci con fermezza da un castello di falsità che danneggia non solo gli uomini, ma l’intero equilibrio sociale'


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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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