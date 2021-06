Burioni: 'Con alto numero non vaccinati a ottobre richiudiamo tutto'

'Direi che si stanno creando tutte le premesse perché la gente inizi a diffidare dei vaccini rifiutando la vaccinazione e a causa dell'alto numero di non vaccinati a ottobre richiudiamo tutto'. A parlare all'indomani dello stop ad Astrazeneca sotto i 60 anni è Roberto Burioni.'Abbiamo dei vaccini che possono salvarci e stiamo facendo di tutto, con una comunicazione scellerata, per scoraggiare i cittadini a sottoporsi alla vaccinazioni - continua Burioni su twitter -. La variante indiana (Delta) è molto più contagiosa della variante inglese (alfa) che è molto più contagiosa della variante che ha circolato nelle prime due ondate in Italia. La scelta individuale è tra acquisire l’immunità ora con il vaccino o in autunno con la malattia'.