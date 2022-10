Burioni ha il Covid dopo quarta dose: 'Ho febbre, tosse, mal di testa'

'Erano due anni e mezzo che il virus mi aspettava per colpirmi e finalmente per lui c'è riuscito. Il vaccino fa sì che io possa essere qui e non in ospedale, con febbre, tosse, mal di testa e una voce alla Barry White: tutto sommato è una malattia che non è particolarmente grave. Questo grazie al vaccino'.Così Roberto Burioni, in collegamento da casa malato per Covid, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3.'Io ho fatto la settimana scorsa la quarta dose, penso che questo sia stato importante per far sì che la malattia sia stata lieve. Però prendiamo atto che oggi lo scenario con le varianti Omicron è completamente cambiato - ha detto ancora Burioni -. Oggi il vaccino non ha più grande efficacia nel proteggere dall'infezione, fino a variante Delta aveva una efficacia da questo punto di vista e aveva senso l'obbligo vaccinale per i sanitari e il green pass, ma io sono esempio che oggi non protegge da infezioni ma è efficace nell'evitare le conseguenze gravi'.