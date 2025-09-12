Campanella alle scuole superiori: in 36.000 in aula, aumentano le classi ma le prime iniziano a calare

I datiI dati sono stati trasmessi dall’Ufficio Scolastico Regionale alla Provincia, al fine di programmare eventuali interventi di riorganizzazione dell’offerta di istruzione e interventi di edilizia scolastica.
Complessivamente gli iscritti alle scuole superiori del distretto di Modena sono 15.029 (lo scorso anno erano 15.220, con una flessione di 191 alunni), nel distretto di Carpi sono 5.319 (a fronte di 5.217 dello scorso anno), nel distretto scolastico di Mirandola ci sono 4.204 studenti (4.191 nel precedente anno scolastico), a Sassuolo 5.468 (in linea con i 5.465 dell’anno scorso), a Pavullo 1.673 (contro i 1.646 del 2024) a Vignola 3.519 (in crescita rispetto ai 3.428 dell’anno scorso) e infine a Castelfranco crescono gli studenti, che quest’anno sono 764 contro i 753 del 2024.
Le tendenzeIn particolare, si registrano incrementi nel distretto di Carpi (tutte le scuole carpigiane hanno un incremento, in particolare il Liceo Fanti di tre classi e diventa
Si registra un calo invece nel distretto di Modena (meno cinque classi) dove appare quindi in arrivo la flessione già registrata nel primo ciclo di istruzione. Questi incrementi hanno richiesto un continuo monitoraggio degli spazi in uso a ciascuna scuola al fine di consentire un regolare avvio dell’anno scolastico.
Gli indirizzi più richiestiPer quanto riguarda la scelta dell’indirizzo di studi dei nuovi iscritti (8.132), 3.343 studenti (pari al 41 per cento del totale) hanno scelto i licei, 3.200 (pari al 39 per cento del totale) hanno scelto indirizzi tecnici mentre i restanti 1.589 (20 per cento) studenti si sono indirizzati verso istituti professionali. Rispetto allo scorso anno, rimangono stabili i professionali, crescono gli indirizzi liceali e calano quelli tecnici.
Inaugurazioni di nuove strutture a Modena e CarpiNel distretto scolastico di Carpi sarà inaugurato lunedì 15
I lavori hanno previsto la realizzazione di un nuovo edificio scolastico, costruito in adiacenza al liceo Fanti, a due piani con 18 aule destinate all’attività didattica e laboratori di circa 55 metri quadrati ciascuna e con i relativi servizi igienici, per ospitare complessivamente circa 500 studenti.
Lunedì 15 settembre inaugura la nuova palazzina scolastica di Modena nell’area del polo scolastico di viale Leonardo Da vinci 300 che attualmente ospita gli istituti Selmi e Corni, per un importo complessivo di 3,4 milioni di euro, che da quest’anno scolastico ospita alcune classi di studenti dell’istituto Corni.
Nella stessa giornata, a seguire alle ore 9,00 inaugura anche la nuova palestra nell’area del polo scolastico Leonardo, a Modena, che ospita gli istituti superiori Corni e Selmi, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze didattiche crescenti degli studenti modenesi.