Campanella alle scuole superiori: in 36.000 in aula, aumentano le classi ma le prime iniziano a calare

Inaugurazioni di nuove strutture a Modena e Carpi

Per l’anno scolastico 2025/2026 che partirà lunedì 15 settembre, gli studenti iscritti alle scuole superiori della provincia di Modena sono 35.976 suddivisi in 1572 classi, dieci in più rispetto allo scorso anno, ma calano leggermente i nuovi iscritti alla classe prima, che passano dagli 8.212 dello scorso anno agli 8.132 per il prossimo anno scolastico.I dati sono stati trasmessi dall’Ufficio Scolastico Regionale alla Provincia, al fine di programmare eventuali interventi di riorganizzazione dell’offerta di istruzione e interventi di edilizia scolastica.Complessivamente gli iscritti alle scuole superiori del dissono 15.029 (lo scorso anno erano 15.220, con una flessione di 191 alunni), nelsono 5.319 (a fronte di 5.217 dello scorso anno), nelci sono 4.204 studenti (4.191 nel precedente anno scolastico),5.468 (in linea con i 5.465 dell’anno scorso),1.673 (contro i 1.646 del 2024)3.519 (in crescita rispetto ai 3.428 dell’anno scorso) e infinecrescono gli studenti, che quest’anno sono 764 contro i 753 del 2024.In particolare, si registrano incrementi nel distretto di Carpi (tutte le scuole carpigiane hanno un incremento, in particolare il Liceo Fanti di tre classi e diventala scuola più frequentata nella provincia con 91 classi e 2239 studenti), nel distretto di Vignola (un incremento di quattro classi all’istituto Levi, di una classe all’IIS Paradisi e Spallanzani di Montombraro e Vignola), nel distretto di Castelfranco Emilia (due classi in più all’IIS Spallanzani), nel distretto di Sassuolo (due classi in più all’Istituto Morante e una classe all’ITCG Baggi). Stabile la popolazione scolastica del distretto di Pavullo.Si registra un calo invece nel distretto di Modena (meno cinque classi) dove appare quindi in arrivo la flessione già registrata nel primo ciclo di istruzione. Questi incrementi hanno richiesto un continuo monitoraggio degli spazi in uso a ciascuna scuola al fine di consentire un regolare avvio dell’anno scolastico.Per quanto riguarda la scelta dell’indirizzo di studi dei nuovi iscritti (8.132), 3.343 studenti (pari al 41 per cento del totale) hanno scelto i licei, 3.200 (pari al 39 per cento del totale) hanno scelto indirizzi tecnici mentre i restanti 1.589 (20 per cento) studenti si sono indirizzati verso istituti professionali. Rispetto allo scorso anno, rimangono stabili i professionali, crescono gli indirizzi liceali e calano quelli tecnici.Nel distretto scolastico disarà inaugurato lunedì 15settembre l’ampliamento del polo scolastico superiore Fanti – Da Vinci, che ospita classi di entrambi gli istituti, un intervento del costo complessivo di tre milioni e 125mila euro, finanziati in gran parte dal Fondo di sviluppo e coesione e da risorse proprie della Provincia, che sono stati assegnati al Consorzio Integra e che sono eseguiti dalla cooperativa Batea di Concordia sulla Secchia.I lavori hanno previsto la realizzazione di un nuovo edificio scolastico, costruito in adiacenza al liceo Fanti, a due piani con 18 aule destinate all’attività didattica e laboratori di circa 55 metri quadrati ciascuna e con i relativi servizi igienici, per ospitare complessivamente circa 500 studenti.Lunedì 15 settembre inaugura la nuova palazzina scolastica dinell’area del polo scolastico di viale Leonardo Da vinci 300 che attualmente ospita gli istituti Selmi e Corni, per un importo complessivo di 3,4 milioni di euro, che da quest’anno scolastico ospita alcune classi di studenti dell’istituto Corni.Nella stessa giornata, a seguire alle ore 9,00 inaugura anche la nuova palestra nell’area del polo scolastico Leonardo, a Modena, che ospita gli istituti superiori Corni e Selmi, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze didattiche crescenti degli studenti modenesi.