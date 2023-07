Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La nuova disciplina entrerà in vigore già con l’apposizione dei nuovi segnali stradali, che saranno adeguati lungo il corso e anche sulle strade di accesso laterale.Il riassetto della sosta, della durata di un anno in attesa della conclusione dell'ulteriore stralcio di riqualificazione tra via dei Servi e via San Giacomo, prevede la trasformazione dei parcheggi di corso Canalchiaro più vicini a piazza Grande in stalli esclusivamente dedicati al carico-scarico di 30 minuti dalle 8 alle 20, la conferma dei posti auto per invalidi già presenti e l’utilizzo combinato degli altri stalli nel tratto riqualificato per carico-scarico di 30 minuti dalle 8 alle 20 (nei giorni festivi dalle 9 alle 20) e per la sosta libera dalle 20 alle 8 (nei giorni festivi dalle 20 alle 9), con particolare attenzione per i residenti.