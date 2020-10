Car Design Award 2020: vince la Ferrari Roma

La Ferrari Roma si è imposta nella categoria Production Cars dei prestigiosi Car Design Award, assegnati dal 1984 al 1997 e rinati nella loro attuale edizione nel 2016. La cerimonia di premiazione dei Car Design Award 2020 si è svolta oggi in formato digitale sul canale YouTube dedicato al premio internazionale che intende riconoscere il lavoro del team di design autore del miglior progetto di serie dell’anno nel settore automotive.

Il Car Design Award, istituito nel 1984 dalla rivista Auto&Design, si rivolge ai progetti che hanno contribuito all’evoluzione del design automobilistico. I vincitori del Car Design Award sono selezionati da una giuria di esperti, 12 giornalisti esponenti delle più prestigiose testate automobilistiche a livello internazionale, tra le quali anche Auto&Design. La giuria del premio ha inteso insignire la Ferrari Roma del riconoscimento per la categoria Production Cars con la seguente motivazione: «Il team di progettazione Ferrari, guidato da Flavio Manzoni, ha fatto un lavoro incredibile con la Roma. Questa vettura riprende le classiche linee di una Gran Turismo e le proietta nel 21° secolo attraverso forme sensuali, evocative e all'avanguardia».

La Ferrari Roma è la nuova coupé 2+ della Casa di Maranello, caratterizzata da un design senza tempo, da una spiccata raffinatezza e dalla capacità di regalare emozioni uniche. Grazie al suo stile tipicamente italiano, la vettura reinterpreta in chiave contemporanea il lifestyle della Città Eterna tipico degli anni ‘50-‘60 caratterizzato dalla spensieratezza e dal piacere di vivere, come ulteriormente sottolineato dal suo evocativo nome. La Ferrari Roma si contraddistingue per la pulizia e la sintesi assoluta dei suoi elementi; le proporzioni armoniche e i volumi puri ed eleganti sono in linea con la tradizione delle berlinette a motore anteriore-centrale quali la 250 GT Berlinetta lusso, fulgido esempio a cui la vettura si ispira. La Ferrari Roma esprime un linguaggio estremamente moderno che si accompagna a uno stile autentico e raffinato; la sua linea essenziale permette comunque di non rinunciare alla vocazione sportiva propria di ogni Ferrari.