Nasce Design Resistenza. Il mondo del design e la sfida al coronavirus

Ogni resistenza è utile. Tre bravissimi giornalisti, Valentina Dalla Costa, Cristina Provenzano e Claudio Moltani scrivono di design, volevano raccontare come questo settore stesse reagendo alle difficoltà quotidiane causate dall' emergenza Coronavirus. Soprattutto dare una mano concreta ad aziende, architetti, designer, operai e comunicatori. Naturale che fossero loro a creare Design Resistenza, piattaforma virtuale nata per condividere le tante storie dal mondo del design, creativi che si trasformano in partigiani, voci di chi resiste e reagisce. Una chiamata alle armi contro un nemico inconsueto.

Ne ho parlato con. 'L'idea è nata in una giornata, abbiamo realizzato logo, sito, pagine social e mandato messaggi a tutti i nostri contatti. Siamo stati sommersi di materiale!', 'Cerchiamo contenuti, foto, soprattutto video. Ci piacerebbe che DR potesse diventare un documentario'. 'La voglia di reagire è tanta, ma ogni giorno lo scenario cambia. Molti sono preoccupati dalla difficoltà di reperire le materie prime. Qualcuno è stato costretto a sospendere l'attività. Le prossime settimane saranno decisive. Abbiamo registrato un grande entusiasmo per il nostro progetto, è comunque un ottimo segnale.''DR è un luogo dove potersi confrontare, ognuno dà il suo contributo. C'è chi sta già cambiando modo di lavorare, come la. Nel bel video pubblicato il 19 marzo,founder e Ceo dell'azienda che da anni interpreta il tappeto di design, ci mostra come ci si organizza in questi giorni di resistenza'. Tra i contributi più interessanti quello di, azienda di maniglie. Per Bigoloni, la ripartenza potrebbe avvenire proprio dalla Cina, un paese che uscirà dall’emergenza più consapevole ed unito.'Altro tema fondamentale la burocrazia, Cristina mi ha segnalato il durissimo sfogo del presidente disu FB. Ecco il testo: PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. SLITTANO DAL 16 AL 20? I POLITICI NON VIVONO NEL MONDO REALE. Il contenuto è ancora più duro: Lo Stato cosa fa? Ci concede 4 giorni, si dico 4 giorni in più per ottemperare ai versamenti nei confronti della pubblica amministrazione. Se qualcuno mi chiede di convincere gli associati di FederlegnoArredo a pagare, sinceramente rispondo con un convinto no.Tutti i giornipubblica nuovo materiale, il loro lavoro è davvero unico. Se volte capire cosa sta succedendo in questi giorni. Mandate i vostri contributi, soprattutto video.