Brand di design: i più famosi

Nel tempo i grandi brand del design hanno saputo creare autentiche icone, pezzi unici capaci di andare oltre le mode e cambiare il modo di pensare l’arredamento. A distinguerli sono dettagli quali l’estetica, unica e distintiva, che si accompagna con gusto alla funzionalità del prodotto, riuscendo a regalare alla clientela un’esperienza di acquisto unica e indimenticabile, di cui poter fruire grazie anche alla prestigiosa vetrina online offerta da FeelDesign Parliamo di brand che hanno proposto soluzioni dal design straordinario e raffinato, che continuano ad essere contemporanee anche se progettate anni addietro. Si tratta di classiche icone senza tempo, che si adattano a qualsiasi ambiente riuscendo a valorizzarne l’estetica per il solo fatto di essere presenti.Corretto considerare che le potenzialità espresse da questi oggetti non tramonteranno mai, come la poltrona Proust realizzata da Alessandro Mendini per Cappellini, la lampada Twiggy, prodotta e commercializzata da Foscarini, piantana di design in grado di coniugare efficacemente estetica e funzionalità, lo scaffale Bookworm commercializzato da Kartell.Fondata nel 1949 da Giulio Castelli, Kartell ha saputo nobilitare la plastica introducendola nell’arredamento moderno spingendo sul concetto di modularità e componibilità, dando libero sfogo ad un nuovo modo di allestire gli spazi grazie alla più ampia libertà e flessibilità, base della cultura moderna. Fra gli indimenticabili non possono mancare autentiche icone come le sedie Masters, la lampada Bourgie, i componibili, che oggi sono parte integrante delle collezioni permanenti del MoMA di New York e del Centre Georges Pompidou di Parigi.

A segnare la direzione intrapresa da Kartell è stato Bookworm, lo scaffale progettato nel 1994 da Ron Arad. Ispirato a una bobina d’acciaio vanta la prospettiva di una mensola continua, capace di svilupparsi sinuosamente lungo una parete, e tenuta in posizione da libri in finto metallo.



Se l’acciaio della prima produzione rendeva questo scaffale esageratamente costoso, l’ostacolo è stato aggirato scegliendo di utilizzare la plastica, per garantire all’acquirente un prodotto di design, forte di una forma che è sinonimo della massima libertà d’espressione.



Gli oggetti del quotidiano ridisegnati da Seletti in chiave artistica

Quella di Seletti è un’autentica rivoluzione. A segnare il successo del design è la scelta di ridisegnare in chiave artistica gli oggetti d’uso quotidiano dalle sedie alle lampade, dai piatti ai cavi elettrici, il tutto mettendo al primo posto l’estetica, seguita a ruota dalla funzionalità, a supporto delle scelte d’arredamento.



Con il passare degli anni la produzione Seletti è diventata sinonimo di eccellenza del made in Italy, affiancando alla produzione primaria quella di oggetti innovativi dalla chiara ispirazione provocatoria, ma autenticamente divertenti, e proposti attraverso un’originale chiave poetica.



Alessi e Artemide, quando la strategia d’innovazione è totalmente orientata al design

Con Alessi e Artemide si rafforza la ricerca del design legato inscindibilmente alla corretta applicazione delle opportunità tecnologiche, che ci permettono di rivedere le scelte in tema di arredamento.



Attraverso gli anni Alessi ha introdotto la produzione di prodotti dal design ‘radicale’, capaci di sfidare le convenzioni trasformando gli oggetti ordinari per la cucina e la tavola in opere d’arte chic e accattivanti. Punto focale della produzione sono le soluzioni realizzate in acciaio inossidabile mediante stampaggio a freddo dei metalli. Fra le icone vantano un ruolo di prim’ordine lo Spremiagrumi “Juicy Salif”, il Bollitore “9093”, la Caffettiera “9090” e il Cavatappi “Anna G.”.



Una realtà come Artemide, che esalta una visione fortemente estetica, ha ben chiaro che le scelte di design non sono importanti solo per realizzare forme piacevoli, ma anticipano un bisogno, dando vita a oggetti radicalmente innovativi, essenziali in tema di arredamento. Leader indiscusso nella produzione di prodotti d’illuminazione, il brand propone lampade e lampadari dal grande gusto e tecnologicamente avanzate.



Con Flos il design viene parificato a una vera e propria opera d’arte, ideale per impreziosire l’arredamento

Si deve a Flos il primo oggetto tutelato al pari di una vera e propria opera d’arte. Si tratta della lampada Arco, disegnata nel 1962 da Achille Castiglioni e diventata negli anni un’icona del design, andando a rafforzare caratteri distintivi quali impegno e fantasia, con i quali Flos ha saputo cambiare il modo di pensare l’arredamento. Con Flos la luce è diventata l’autentica protagonista delle più interessanti soluzioni di arredo.