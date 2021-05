Wool4School: tre finalisti e un vincitore al Cattaneo Deledda

Tre progetti in finale e un vincitore nella categoria classi Quarte: è un successo rotondo quello messo a segno dall’Istituto Cattaneo-Deledda nel contest nazionale Wool4School, concluso il 13 maggio con la proclamazione dei vincitori in un evento online che ha riunito oltre 250 partecipanti.Wool4School Italia è un concorso annuale di fashion e design rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie superiori. Quest’anno sono stati 745 i progetti presentati, suddivisi per le classi del triennio. Tra questi anche quelli prodotti dagli studenti del Cattaneo Deledda, premiati con un risultato lusinghiero: nella rosa delle 15 finaliste sono rientrate, infatti, Sabrina Turcu della classe 4G, Federica Natale di 5G ed Elisabetta Vincenzi di 4F.Il tema dell’edizione 2021 ha visto al centro dell’attenzione l’abbigliamento adatto per facilitare gli spostamenti - in autobus, sui pattini, su uno scooter elettrico - capi versatili realizzati con tessuti confortevoli. Agli studenti partecipanti è stato chiesto di progettare un outfit protettivo, dinamico e funzionale, con la lana come fibra principale e con tecnologie incorporate.A vincere il primo premio tra tutte le classi Quarte è stata Elisabetta Vincenzi con il suo progetto Casper, che presenta capi tecnici e funzionali per spostarsi in città utilizzando lo skate, giudicato dalla giuria coerente in tutte le sue fasi - dal materiale scelto all’utente finale rispettoso dell’ambiente e accattivante nella presentazione.