'Caro bollette, non credete a chi propone super offerte'

'Applicare le regola del risparmio, controllare o fare controllare le bollette per verificare errori, o anomalie, diffidare di chi propone sconti e cambi di piano con promessa di tariffe molto più basse, superiori al 10% o da scegliere in fretta per non fare scadere l'offerta, e massima attenzione ai conti e allo stato dei pagamenti per chi vive in condominio, soprattutto quelli con impianto centralizzato, anche se con contabilizzazione separata. Qui, anche i condomini che pagano regolarmente la quota per i consumi comuni di energia potrebbero rischiare di rimanere al buio e al freddo a causa di inquilini in difficoltà che non riescono più a pagare la loro parte'.Cosìsul tema dei temi per il periodo attuale: il caro energia e il peso delle bollette di luce e gas.'Purtroppo senza interventi diretti sulle bollette o sul tetto del gas da parte del governo e dell'Europa governo italiano, poco possiamo fare se non come comportarci sempre di più dome consumatori consapevoli. Cosa significa? Agire in una ottica di risparmio informarsi e verificare. I nostri uffici sono anche a disposizione per consigli o per controllare le bollette se ci sono dubbi, ma il risparmio è la prima arma per contrastare i rincariE' una fase delicata e per tante famiglie, per molte già insostenibile. In attesa di provvedimenti e contributi governativi per alleviare il caro bollette, e senza le quali, che cosa si può fare? Se vivo in condominio il mio risparmio è inutile e gli altri condomini non risparmiano. Quesiti che abbiamo girato a Vincenzo Paldino, Presidente regionale U.Di.Con Emilia-Romagna. 'Purtroppo, senza interventi governativi, i margini su cui agire sono pochi ma molto, si può fare. Prima di tutto seguire le regole del risparmio rispetto alla riduzione nell'orario di accensione, controllare o fare e non cadere nella trappola di chi con comunicazioni scritte o telefoniche propone cambi di piani tariffari o gestore con la promessa di risparmi. Nessuno è in grado oggi di proporre grandi sconti quindi tutte proposte con risparmi promessi anche sopra al 5 massimo 10% vanno rispedite al mittente.