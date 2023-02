Carpi, ogni settimana si registrano tre nozze e un divorzio breve

Dal 2018 al 2022 ci sono stati 245 fra separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di stato civile

Sono state 366, nell’ultimo quinquennio, le “Disposizioni Anticipate di Trattamento” (DAT) lavorate dai Servizi Demografici comunali di Carpi, ossia il cosiddetto 'testamento biologico' o 'biotestamento', le volontà che il cittadino può esprimere, in caso di futura incapacità di autodeterminarsi, in merito ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.



Nello stesso periodo 2018-2022, su tutt’altro fronte, sono state registrate dieci unioni civili, quelle entrate nell’ordinamento italiano con la legge Cirinnà; sempre in materia coniugale, ci sono stati 245 fra separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di stato civile, i cosiddetti divorzi brevi: una media di circa 50 l’anno (ovvero uno a settimana), con un forte calo nel biennio più acuto della pandemia (23 nel 2020 e 40 nel 2021), che nel 2022 con 56 procedure è tornato ai numeri pre-covid, quando furono 61 nel 2019 e 65 l’anno precedente.



Sul fronte per così dire opposto, cioè i matrimoni, questi i numeri nella nostra città: nel 2022 sono stati 147 quelli civili e 63 quelli religiosi (tot. 210); nel 2021 rispettivamente 118 e 53 (tot. 171); nel 2020 ce ne furono invece 77 civili e 27 religiosi (tot. 104); nel 2019 infine 127 civili e 75 religiosi (tot. 202), con un rapporto – nel periodo considerato – di un matrimonio religioso su tre: 218 sui 687 totali. La media generale del quadriennio è stata di oltre tre matrimoni la settimana.





