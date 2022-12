Chiude per lavori il tratto sud di via del Mercato

All'incrocio con strada Canaletto, per consentire la realizzazione della nuova rotatoria. Verso via Canaletto traffico deviato su via Diena

Nei prossimi giorni il tratto terminale di via del Mercato che si immette in via Canaletto verrà chiuso per consentire i lavori di realizzazione della rotatoria sulla stessa via Canaletto nell’ambito degli interventi relativi alla mobilità del Piano Periferie nell’area nord di Modena.



I lavori, che seguono l’avvio dell’intervento di realizzazione della parte sud della rotatoria, sono volti a consentire l’esecuzione della parte nord dell’infrastruttura. Durante questa fase di attività, il traffico da via del Mercato verso via Canaletto sarà deviato in via Diena, mentre nel tratto successivo di via del Mercato l’accesso sarà consentito ai soli residenti. Il percorso ciclabile nei due sensi sarà interrotto e accessibile ai soli pedoni.



Su via Canaletto sarà operato un restringimento di carreggiata della lunghezza di circa 300 metri lineari in direzione via Finzi ma la circolazione sarà sempre garantita. Una volta completata la realizzazione della prima porzione di rotatoria questa verrà aperta consentendo il transito sulla nuova infrastruttura e l’occupazione dell’asse centrale di via Canaletto per la realizzazione dell’ultima parte di rotatoria. Il completamento dell’opera, salvo imprevisti, è previsto per fine febbraio.













Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.