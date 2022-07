Clandestino a zonzo in zona Tempio con 21 dosi di 'coca': espulso

Alla vista e all'alt degli agenti si è approcciato in modo collaborativo ma quando ha capito che poliziotti avrebbero proceduto con un controllo alle sue tasche, ha tentato una precipitosa fuga a piedi gettando, in corsa, un contenitore di plastica finito sotto un veicolo in sosta.Bloccato poco dopo gli agenti hanno trovato in tasca 50 euro presumibilmente provento di spaccio e recuperato, sotto l'auto, l'involucro contenente 21 dosi di cocaina divise e pronte per essere smerciate.All'arresto sul posto, è seguito l’accompagnamento all’ufficio Immigrazione dove accertata la sua presenza irregolare sul territorio, è stato oggetto di provvedimento di espulsione e il trasferimento, in mattinata, dal personale della Questura di Modena, al centro di permanenza di Gradisca d’Isonzo.