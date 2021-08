Clienti e gestori si accordano: bar parco ducale aperto la mattina

'I cittadini residenti in Centro Storico ringraziano i gestori del bar all'interno del parco dei giardini ducali a Modena per averci ascoltato e tenerlo aperto anche al mattino E' vero che esiste un contratto di gestione al quale attenersi, ma nulla e' dato per scontato'. Si è concluso con un punto di incontro con tanto di ringraziamento, trovato senza l'intervento del Comune ma attraverso dialogo la vicenda che vedeva da un lato i frequentatori mattutini del parco ducale e dall'altro i gestori del locale bar, dato in concessione dal Comune. Gestori che avevano comunicato che con la fine del mese di luglio avrebbero sospeso l'apertura mattutina e mantenuto solo quella pomeridiana e serale, a partire dalle ore 17. Una decisione che aveva sollevato i malumori dei frequentatori del parco che vedevano e vedono nel bar un punto di ritrovo immerso nell'atmosfera tranquilla e meglio riparata dalla calura estiva, di un parco. Un primo confronto del gestore sulla richiesta di mantenere aperto l'esercizio la mattina non aveva portato al risultato auspicato. A quel punto i 'richiedenti apertura mattutina' hanno supportato la loro richiesta con il contratto di concessione con il Comune, verificando che tra gli obblighi imposti al gestore c'era, e c'è, quello di garantire, per un minimo di ore ore, anche l'apertura la mattina. La domanda di un servizio richiesto dai frequentatori del parco da un lato, e gli obblighi contrattuali dall'altro, hanno fatto propendere i gestori per l'apertura mattutina, ora garantita. E salutata dai clienti con un altro buon caffé ed un ringraziamento ai gestori. Un accordo anche se in parte motivato da vincoli contrattuali, e stato frutto di dialogo civile che non ha reso necessario nemmeno l'intervento del Comune.