Quando compriamo casa e finiamo di fare tutte le ristrutturazioni e le imbiancature del caso, potremo finalmente pensare all'arredo delle stanze. Tra queste non mancherà di certo la camera da letto.La camera matrimoniale è quella dedicata al riposo, e la scelta del suo arredo deve essere effettuata con cura, certamente tenendo conto anche del proprio gusto personale. Il mercato oggi ci propone le più varie soluzioni di arredo per la stanza da letto, dalle più classiche a quelle più moderne. A riguardo di queste ultime ecco una vasta scelta di camere matrimoniali moderne Ma come arredare la camera da letto? Come scegliere la struttura più adatta ai nostri spazi? Cosa mettere di contorno? Lo scopriamo insieme grazie a questo articolo.Prima di scegliere l'arredo che più ci piace per la camera da letto, dobbiamo certamente prendere le misure corrette della stanza per capire quale tipo di mobilia può starci. Certamente le parti più importanti saranno il letto matrimoniale con i comodini e l'armadio per i vestiti.Per cui dobbiamo prendere in considerazione il fatto che nella camera devono entrarci questi complementi. Una camera grande non reca alcun problema, anzi, permette di sbizzarrirsi tra le più varie soluzioni.Il problema si pone quando lo spazio è esiguo. In questo caso si deve valutare bene più che altro l'acquisto di un armadio non troppo imponente. Esistono però soluzioni che permettono di risparmiare spazio come ad esempio gli armadi con ante scorrevoli, per cui non è quindi necessaria l'apertura a sportello che soffoca gli spazi già piccoli.In tema di arredo della camera da letto, per quanto riguarda l'argomento stili e colori certamente qui entra in gioco il nostro gusto personale. Se amiamo il classico potremo pensare a un arredo in noce.Se preferiamo un ambiente più luminoso e sul moderno, le soluzioni sono tante. Ad esempio si può optare per una struttura con letto e armadio a due ante scorrevoli in madreperla e materico nodato chiaro o in madreperla e laccato.Uno specchio in camera da letto è molto importante. Essendo la stanza dove di solito è presente l'armadio per i vestiti, è importante potersi controllare quando si prova un capo di abbigliamento, senza vestirsi alla cieca per poi dover andare a guardarsi allo specchio del bagno, che poi non è neanche a figura intera. Si può quindi acquistare un pratico e lungo specchio a unghia oppure compare una struttura armadio con specchiera già incorporata.I comodini saranno indispensabili accanto a ciascuna delle estremità del letto, per riporre lampade da camera e altri oggetti utili. Se lo spazio lo permette, inserire una cassettiera permetterà di avere del posto in più per i vestiti accanto a quello offerto dall'armadio.Anche un tappeto sta poi molto bene in camera da letto, perché rimarca l'idea di relax, di poter appoggiare i piedi per terra senza calze o ciabatte.