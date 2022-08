'Comportamento violento': la FGCI apre procedimento su Berardi

L'aggressione di Domenico Berardi ai danni un tifoso gialloblù, al termine della gara di Coppa Italia Modena-Sassuolo, nei pressi dello stadio Braglia, rischia di avere ripercussioni pesanti per il nazionale del Sassuolo. Perchè dopo avere acquisito e visionato il filmato ripreso da un tifoso e diffuso via web, la Procura Federale (FGCI), avrebbe trovato materiale sufficiente per procedere nei confronti dell'attaccante del Sassuolo per comportamento violento.Nel video Berardi decide di rispondere ad alcune parole offensive pronunciate da alcuni tifosi gialloblù nei suoi confronti scagliandosi direttamente contro uno di loro con determinazione. E' solo grazie all'intervento del personale della Digos che bracca lui e isola il tifoso verso il quale si sta scagliando che non si arriva alla collutazione ed il giocatore del Sassuolo viene fatto tornare sui suoi passi. Ma il gesto pesa.La Procura federale potrebbe procedere con una multa o una squalifica. Comunque vada non una bella immagine con cui iniziare una stagione che per il Sassuolo già non era iniziata nel migliore dei modi