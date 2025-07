Concorso d’Eleganza, riservato ad auto storiche e supercars: successo a Misano

Successo della seconda edizione del Concorso nazionale per Auto d’epoca e Supercars indetto dalla Associazione per la Difesa del Mare e dalla Scuderia automobilistica Marcianese a Portoverde di Misano Adriatico.

Ospiti d’eccezione Siegfrid Stohr, pilota tedesco di Arrows e Minardi, tra l’altro laureato in psicologia, che ha fondato una speciale Scuola guida dal nome ‘Guidare e pilotare’, che ha sede proprio a Misano e Luca Drudi, tra i più forti piloti italiani nelle competizioni della FIA Gt e Endurance, che ha corso diverse edizioni della 24 Ore di Le Mans, Daytona e a Francorchamps.

La giornata motoristica organizzata dagli esperti Carla Aghito e da Roberto Tordi, con la collaborazione tecnica del modenese Stefano Bergonzini, che ha visto la sfilata di preziose Porsche, Ferrari Cabrio e Ferrari California, di una Dino Ferrari, di Lancia Stratos, Bentley Continental e di altre vetture veri gioielli della storia motoristica internazionale, è poi proseguita con la premiazione da parte di una giuria di addetti ai lavori delle auto maggiormente rappresentative e dei loro proprietari e, in serata con una cena di gala nella piazza principale del paese rivierasco. Con appuntamento per il prossimo anno per la terza edizione della fortunata kermesse.