Congiunti sono anche i fidanzati: chiarito l'arcano di Conte

Se il significato del termine congiunti inserito nel nuovo Decreto della fase 2 che definisce quella fascia di persone legate da vincoli affettivi o di parentela (che anche la giurisprudenza fatica ad inquadrare) residenti in posti differenti e che finalmente, dal 4 maggio, potranno incontrarsi dopo il lungo periodo di distacco fisico imposto dal decreto attualmente in vigore, aveva confuso tutta Italia, arriva in queste ore un primo orientamento interpretativo da palazzo Chigi. A quanto si apprende, con «congiunti» si intendono «parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili». Le Faq, che saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito di Palazzo Chigi, chiariranno ulteriori dubbi interpretativi sul provvedimento. Di fatto fidanziati o, appunto, persone unite da un legame affettivo forte.