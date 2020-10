Sui luoghi di lavoro, ha aggiunto Conte, restano in vigore i 'protocolli per la sicurezza'.

'Abbiamo una rigorosa raccomandazione - ha detto il premier - anche per le case private: anche in famiglia dobbiamo stare attenti. Se riceviamo amici e parenti stiamo attenti e manteniamo le distanze. Sono le situazioni in cui più si diffonde il contagio'. La raccomandazione del governo è indossare la 'mascherina e mantenere le regole di distanza' anche quando si ricevono ospiti a casa, amici o parenti.

