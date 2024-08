Contrabbando sigarette: bloccati all'aeroporto di Bologna con 180 stecche

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I generi di monopolio sono stati scoperti, rispettivamente, all’interno dei bagagli di una cittadina bulgara proveniente da Istanbul (Turchia) e di un cittadino italiano proveniente dagli Stati Uniti.I 36 kg di sigarette sono stati sottoposti a sequestro penale e la responsabile è stata deferita alla Procura della Repubblica di Bologna per il reato di contrabbando di Tabacchi Lavorati Esteri ex art. 291 bis comma 1 del D.

43/73 (TULD), punibile con la multa di euro 5 per ogni grammo di prodotto (complessivamente 180 mila euro) e con la reclusione da due a cinque anni.



Il tabacco da masticare è stato anch’esso sottoposto a sequestro e al cittadino italiano, responsabile della violazione all’art. 291 bis comma 2 del D.P.R. 43/73 (TULD), è stata applicata la sanzione amministrativa (di euro 5 per ogni grammo di prodotto) pari a oltre euro 40 mila. I sequestri effettuati dimostrano, ancora una volta, come la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli costituiscono un sicuro presidio di legalità a contrasto dei traffici illeciti in ambito aeroportuale, attraverso una costante attività di controllo e uno strutturato piano d’azione.