Coronavirus, ennesima retromarcia Oms: i guanti sono sconsigliati

Ennesima svolta nella prevenzione della pandemia coronavirus. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sconsiglia l'uso di guanti da parte delle persone in pubblico come misura preventiva per impedire la diffusione del coronavirus. Come sottolinea l'organizzazione in una sezione del sito, rispondendo a una domanda sulla necessità di usarli quando si va a fare la spesa, 'indossare guanti in spazi pubblici non sostituisce la necessità per l'igiene delle mani, né offre alcuna misura aggiuntiva di protezione contro il Covid-19 rispetto all'igiene delle mani'.

Per l'Oms, 'i guanti non offrono una protezione totale contro la contaminazione delle mani, perché il virus può passare attraverso piccoli difetti dei guanti stessi o durante la loro rimozione'. Non solo. Secondo l’Oms, il loro uso può “aumentare il rischio di infezione, dal momento che può portare alla auto-contaminazione o alla trasmissione ad altri quando si toccano le superfici e quindi il viso”.