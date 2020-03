Coronavirus: il mondo del volontariato modenese si mobilita

Piccole commissioni nei negozi o in farmacia, raccolte fondi, consegna della spesa a domicilio per anziani e per tutte quelle persone che a vario titolo non possono uscire di casa: sono davvero numerose le realtà che in questi giorni si stanno attivando su tutta la provincia. Da Modena a Carpi, da Sassuolo a Pavullo.



Sulla home page del portale del Centro Servizi Volontariato di Modena e provincia www.volontariamo.it è stata attivata una sezione in continuo aggiornamento dedicata a tutte le attività di supporto alla popolazione messe in atto dal mondo del volontariato modenese in occasione del Coronavirus.



Abbiamo incontrato, a debita distanza, Laura Solieri, ufficio stampa del Centro Servizi volontariamo di Modena





Per informazioni e ulteriori segnalazioni: Csv 059/212003 – info@volontariamo.it