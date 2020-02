Coronavirus, sesto decesso. Vittima una donna di Crema

C'è un sesto morto in Italia per il coronavirus. Stamani la notizia della morte di un 84enne, ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo: era 'una persona anziana con altre patologie', ha spiegato il presidente della Lombardia, mentre agli Spedali civili di Brescia è avvenuto il sesto decesso: una donna di Crema che era stata trasferita ieri e risultata positiva al Coronavirus.

Sono 219 i contagiati dal Coronavirus in Italia: il dato aggiornato è stato fornito dal Commissario per l'emergenza Angelo Borrelli. Nei 219 casi complessivi accertati di coronavirus in Italia, ha spiegato Borrelli, sono comprese le 5 vittime e il ricercatore rientrato da Wuhan che è guarito e che è stato dimesso dallo Spallanzani nei giorni scorsi. Mancava però la sesta vittima. Al momento, dunque, si registrano 167 contagiati in Lombardia (comprese le 4 vittime), 27 in Veneto (compreso l'anziano morto a Vo' Euganeo), 18 in Emilia Romagna, 4 in Piemonte e 3 nel Lazio (la coppia di cinesi allo Spallanzani e il ricercatore dimesso). Dei 213 positivi, 99 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 23 sono in terapia intensiva e 91 in isolamento domiciliare.