Coronavirus, la quinta vittima è un 88enne in Lombardia

C’è anche una quinta vittima del coronavirus in Italia: questa mattina si è verificato un altro decesso in Lombardia. A perdere la vita un uomo di 88 anni di Caselle Landi, dopo l’anziano di 84 anni deceduto a Bergamo. I contagi in Italia diventano complessivamente 219.

Il paziente morto a Bergamo, deceduto nella notte, era ricoverato all’ospedale Papa Giovanni ed era affetto da altre patologie. A riferirlo l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la trasmissione di Raitre Agorà.

“Dei 219 contagiati, 99 sono negli ospedali, 23 in terapia intensiva, 91 sono in isolamento domiciliare perché non hanno particolare esigenze di cure da essere ricoverati”. Lo dice il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Questi i numeri regione per regione: 169 sono in Lombardia, 26 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 4 in Piemonte, 3 nel Lazio: i due cinesi e uno dimesso”.