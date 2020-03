Coronavirus, contagiato anche il presidente della Regione Piemonte

, presidente della Regione Piemonte è stato contagiato dal coronavirus. Cirio aveva fatto a scopo precauzionale il tampone insieme con altri colleghi governatori presenti a Roma il 4 marzo per l’incontro a Palazzo Chigi dopo la notizia della positività di Nicola Zingaretti , presidente della Regione Lazio e segretario Pd.'Vivo isolato in una parte della mia casa, per separare i locali da mia moglie e i miei figli, ma sto bene e non ho sintomi. Continuerò a fare il lavoro fatto in questi giorni - dice Cirio in un video -. Non volevo allarme sugli altri e non voglio allarmi su me stesso'.E poi sul decreto: 'Abbiamo trattato fino alle 2 di notte per avere un decreto che avesse maggiore omogeneità, invece ci siamo svegliati con il nuovo decreto già firmato. Il governo ha fatto le sue valutazioni ma con il presidente della Conferenza delle Regionic'era l'accordo per avere più interlocuzione. Tanti sindaci hanno scoperto di essere in zone rosse, gialle dalla televisione'.