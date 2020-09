Covid, 11 casi a Castelfranco. Positivo un minore a Carpi

20 casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena si trovano in 18 casi in isolamento domiciliare, due pazienti sono ricoverati. E' deceduta una signora di 90 anni di Maranello. Ecco dove si sono verificati i contagi:Carpi 1Castelfranco Emilia 11 (si tratta di un focolaio famigliare di 9 persone, risultate tutte positive e altri due casi singoli)Castelvetro 2Maranello 1Medolla 1Modena 1Sassuolo 2Vignola 1Si aggiungono 8 nuovi guariti con due tamponi negativi e 11 guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 3870 le persone guarite clinicamente, di cui 3778 con anche il doppio tampone negativo.

E' stato inoltre riscontrato un caso di positività al covid-19 in un minore, individuato come contatto stretto di un caso positivo in ambito extra-scolastico. In quanto contatto di caso, il bambino, asintomatico, era già in isolamento da diversi giorni ed è stato sottoposto a tampone nell’ambito dell’indagine epidemiologica legata al contesto familiare. A seguito della conferma della positività, l’Azienda USL di Modena ha immediatamente avvisato la scuola frequentata dal bambino, che si trova a Carpi; il referente scolastico covid ha puntualmente fornito l’elenco dei bambini presenti in sezione e degli operatori e il Dipartimento di sanità pubblica sta contattando tutte le famiglie. Poiché il bimbo era già assente da scuola e, in aggiunta, il legame epidemiologico è riconducibile al contesto extra-scolastico, non si ritengono necessari provvedimenti di isolamento e le attività educative potranno proseguire come previsto.

In via del tutto precauzionale, ai bambini e agli operatori della sezione – oltre al caso confermato sono 21 bambini e 5 adulti tra insegnanti e collaboratori – è stata offerta la possibilità di eseguire nei prossimi giorni un tampone di controllo. Allo stato attuale per i familiari dei bambini o degli adulti della sezione scolastica non sono da prevedere misure sanitarie o altre verifiche.