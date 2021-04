Covid, 187 contagi nel modenese e 4 morti

In provincia di Modena, su 187 nuovi positivi, 119 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 57 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio; 1 è risultato positivo al test pre-ricovero; per 9 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 119, gli asintomatici 68. Cinque le persone ricoverate in Reparto. Si aggiungono 249 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 56015.Si registrano 4 decessi:Uomo di 96 anni di SpilambertoUomo di 80 anni di ModenaUomo di 82 anni di MirandolaUomo di 75 anni di Castelnuovo RangoneEcco dove si sono verificati i nuovi casi:Bastiglia 2Bomporto 2Campogalliano 1Carpi 11Castelfranco 18Castelvetro 2Cavezzo 2Concordia 1Fanano 1Finale Emilia 2Fiorano 3Formigine 6Maranello 14Marano 1Mirandola 5Modena 32Montecreto 1Montese 1Nonantola 4Novi 8Pavullo 8Ravarino 1San Cesario 2San Felice 3San Possidonio 1San Prospero 1Sassuolo 22Savignano 1Serramazzoni 2Soliera 5Spilamberto 1Vignola 12Zocca 4Fuori provincia 7