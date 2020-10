Covid, 33 casi su 54 a Modena città. Sette i pazienti ricoverati

I 54 nuovi casi di coronavirus registrati oggi nel modenese si trovano in 47 casi in isolamento domiciliare, mentre 7 pazienti sono ricoverati.Ecco dove si sono verificati i contagi:Campogalliano 1Carpi 3Castelfranco 4Concordia 1Formigine 2Modena 33Nonantola 4Pavullo 1Pievepelago 1Sassuolo 2Vignola 1Un caso non è residente in provincia.Si aggiungono 9 guariti clinicamente e 14 guariti con doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 4212 le persone guarite clinicamente, di cui 4078 con anche il doppio tampone negativo.