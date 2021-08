Covid, 4700 contagi al concerto per possessori di Green Pass inglese

'Quasi 5.000 casi di Covid-19 sono stati collegati al festival di musica e surf Boardmasters che si è svolto in Cornovaglia questo mese. Funzionari sanitari hanno affermato che 4.700 persone risultate positive al coronavirus hanno confermato di aver partecipato al festival a Newquay o di aver avuto collegamenti con esso. Circa tre quarti di loro hanno un'età compresa tra 16 e 21 anni e circa 800 vivono nella contea'. A riportalo è l'edizione di lunedì del quotidiano The Guardian ( qui l'articolo ). Il Boardmasters () si è svolto dall'11 al 15 agosto e ha visto la partecipazione di circa 50.000 persone e prevedeva ai possessori di biglietti di età pari o superiore a 11 anni di dimostrare il proprio stato di Covid-19 tramite l'app NHS Covid prima di entrare. 'Le mascherine - spiega ancora il quotidiano inglese - non erano obbligatorie ma erano incoraggiate. Un portavoce del festival ha affermato di aver adottato misure di gestione del rischio al di là delle linee guida nazionali. Questi includevano l'uso del pass Covid NHS come condizione per l'ingresso. Il sistema avrebbe infatti rilevato oltre 450 persone che altrimenti sarebbero state a rischio di trasmettere il virus e, di conseguenza, non hanno partecipato al festival'. Una misura che evidentemente non è bastata.