Covid, addio all'artista Budano morto dopo la moglie: entrambi vaccinati

Si terranno oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di Sant'Anna a Piacenza i funerali di Lino Budano, il medico e artista piacentino di 69 anni morto due giorni fa a causa del Covid.Un mese fa era deceduta la moglie Tamara Chiesi, di 68 anni. Erano entrambi vaccinati ma il virus li ha colpiti in una forma violenta e sono deceduti. Lasciano la figlia Veronica e il nipote Jacopo.Medico di base, molto noto a Piacenza, Budano era andato in pensione da poche settimane. Da circa 20 anni, dopo escursioni nel campo della pittura e della scultura, si occupava di “ricerca visiva”, dedicandosi al lavoro dell’immagine come contaminazione di generi e di linguaggi diversi. Sue opere sono presenti in diverse gallerie e musei in Italia e all'estero, studenti e filosofi hanno usato il suo materiale per tesi e articoli.