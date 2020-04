'Covid, assurdo concedere i domiciliari ai boss al 41 bis'

'In questo momento è proprio il caso di scarcerare boss mafiosi al 41 bis e mandarli ai domiciliari a casa loro. Dato che le forze dell'ordine non hanno abbastanza lavoro extra diamogli anche l'incombenza di controllare pericolosi criminali'.interviene sulla scelta del giudice del tribunale di sorveglianza di Milano di concedere gli arresti domiciliari a Francesco Bonura, capomafia di Palermo, condannato definitivamente per associazione mafiosa. E adesso puntano ai domiciliari anche altri capimafia oggi al 41 bis.'Il Covid19 non è una motivazione valida a queste scarcerazioni. I detenuti al 41 bis sono più al sicuro in carcere che fuori, se è davvero la loro salute che cercano di tutelare i giudici di sorveglianza che li stanno scarcerando - chiude l'associazione 100X100 in Movimento -. É necessario che ci sia trasparenza su ciò che sta accadendo. Così non va bene per niente'.