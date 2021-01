Covid, da Seta una donazione all'azienda ospedaliera di Modena

“Come incaricati di pubblico servizio ci sentiamo particolarmente vicini agli operatori della sanità, ai quali rivolgiamo un sincero e profondo ringraziamento per il loro prezioso lavoro. Anche alcuni dipendenti della nostra azienda - ha detto il presidente di Seta - hanno purtroppo sofferto, o stanno soffrendo, a causa della pandemia: da tutti loro è giunta testimonianza dell’elevata professionalità e dell’instancabile impegno che contraddistinguono l’operato di medici, infermieri e personale sanitario. E' quindi con vivo piacere che mi faccio portavoce del ringraziamento dell'intera azienda nei confronti degli operatori della sanità modenese, esprimendo sincera riconoscenza per il loro straordinario impegno. Analoga donazione è stata effettuata anche a sostegno delle strutture ospedaliere di Reggio Emilia e Piacenza, che costituiscono gli altri due territori in cui opera SETA. Con questo gesto, i lavoratori del trasporto pubblico vogliono mandare un messaggio di concreta solidarietà e contribuire a fronteggiare questa difficile situazione'.

Donazione da parte di Seta a beneficio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Inoltre sono stati devoluti al personale del Policlinico e dell'ospedale di Baggiovara che operano nei reparti impegnati per l’emergenza Covid-19 i pacchi dono pervenuti alla sede di Seta in occasione delle festività natalizie. La consegna dei pacchi e l'ufficializzazione della donazione sono avvenute nel corso di un incontro tra Antonio Nicolini, presidente di Seta, e Lorenzo Broccoli, direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

