Covid Modena, 3321 nuovi positivi, muore uomo di 80 anni

In provincia di Modena, su 3321 nuovi positivi, i sintomatici sono 567, gli asintomatici sono 2754.Purtroppo è registrato nel bollettino regionale un decesso, un uomo di 80 anni di Finale Emiliain isolamento domiciliare 3297. Nessuna persona in più in terapia intensiva, ma 24 in reparti ordinari Covid.I dati dei nuovi positivi comune per comuneBastiglia 33Bomporto 50Campogalliano 26Camposanto 9Carpi 286Castelfranco E. 168Castelnuovo R. 71Castelvetro 55Cavezzo 26Concordia 29Fanano 12Finale Emilia 71Fiorano M. 81Fiumalbo 5Formigine 149Frassinoro 6Guiglia 14Lama Mocogno 7Maranello 68Marano 28Medolla 27Mirandola 93Modena 927Montecreto 3Montefiorino 2Montese 15Nonantola 82Novi 41Palagano 1Pavullo 59Pievepelago 6Polinago 6Prignano 5Ravarino 26Riolunato 6San CesarioS/P 37San Felice S/P 42San Possidonio 7San Prospero 29Sassuolo 174Savignano S/P 43Serramazzoni 33Sestola 13Soliera 82Spilamberto 56Vignola 117Zocca18Fuori provincia 177