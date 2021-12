Covid Modena, ricoveri aumentati del 40% in una settimana

Si confermano in aumento percentuale di positività e numero di nuovi casi, così come il numero di ricoveri giornalieri a Modena legati al Covid.Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 13 dicembre, per la provincia di Modena è di 78.506 (erano 76.832 lo scorso 6 dicembre). Al 13 dicembre in provincia di Modena sono accertati 3.477 (erano 2.623 il 6 dicembre, +33%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19. Di questi, 3.348 sono in isolamento domiciliare o presso altre strutture.A lunedì 13 dicembre sono 129 (erano 92 il 6 dicembre, +40%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 97 pazienti covid positivi in AOU, 10 all’Ospedale di Sassuolo e 22 all’Ospedale Ramazzini di Carpi.Al 13 dicembre sono in isolamento 5.477 (erano 4.470 il 6 dicembre, +22%) persone. In particolare 3.348 (erano 2.531) persone covid positive e 2.129 (erano 1.939) contatti stretti di casi accertati in isolamento.