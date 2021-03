Covid, Sassuolo il comune con più nuovi casi in provincia

In provincia di Modena, su 210 nuovi positivi, 149 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 27 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 8 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 3 sono stati diagnosticati attraverso test sierologico; 2 sono risultati positivi al test pre-ricovero; per 21 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.I sintomatici sono 149, gli asintomatici 61Si registrano 5 decessi inseriti nel bollettino regionaleDonna, 1925, Castelnuovo RangoneDonna, 1936, ModenaDonna, 1948, ModenaDonna, 1930, ModenaUomo, 1946, ModenaBastigliaBomporto 1CampogallianoCamposanto 5Carpi 18Castelfranco E. 9Castelnuovo R. 4Castelvetro 4Cavezzo 2Concordia 1FananoFinale Emilia 13Fiorano M. 9FiumalboFormigine 16Frassinoro 1GuigliaLama Mocogno 1Maranello 15Marano 3Medolla 1Mirandola 16Modena 23MontecretoMontefiorino 1Montese 3Nonantola 1Novi 2PalaganoPavullo 1PievepelagoPrignano 1PolinagoRavarinoRiolunatoSan Cesario S/P 1San Felice S/P 1San Possidonio 1San Prospero 4Sassuolo 24Savignano S/P 2Serramazzoni 1SestolaSoliera 7Spilamberto 1Vignola 10ZoccaFuori provincia 7TOTALE 210